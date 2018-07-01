الكوريتان تعيدان فتح قناة الاتصال البحرية لأول مرة منذ عشر سنوات

سول في 01 يوليو / بنا / قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إن كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية أعادتا فتح قناة الاتصال البحرية اليوم لتجري السفن من البلدين اتصالات باللاسلكي.



وذكرت الوزارة نقلا عن وكالة انباء كوريا الجنوبية "يونهاب" أنه خلال الاتصال التجريبي الذي جرى في صباح اليوم، اتصلت البحرية الكورية الجنوبية بقارب دورية كوري شمالي، ورد الجانب الشمالي على الفور على المكالمة، وبذلك جرى إعادة قناة الاتصال البحرية لأول مرة منذ عشر سنوات.



واوضح مسؤول من الوزارة ان الخطوة تظهر أن الكوريتين "تتخذان خطوات عملية" للالتزام بالاتفاقات التي أبرمت في 27 أبريل عندما قرر زعيما البلدين نزع فتيل التوترات العسكرية بالتدريج.



واشارت الوكالة الى ان الاتصالات البحرية بين الكوريتين كانت قطعت في مايو 2008 عندما توقفت كوريا الشمالية عن الاستجابة لجميع المكالمات الكورية الجنوبية التي تم إجراؤها عبر شبكة الاتصالات البحرية التجارية العالمية.





خ.س



بنا 0618 جمت 01/07/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/07/01 - 25 : 09 AM