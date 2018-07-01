الجيش اليمني يعلن تحقيق انتصارات في البيضاء والحديدة وحجة

عدن في 01 يوليو / بنا / اعلن الجيش اليمني، انه تمكن، وبدعم وإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية، من تحقيق انتصارات نوعية على ميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظات البيضاء والحديدة وحجة.



ونقل موقع سبتمبر نت، عن مصدر ميداني، أن قوات الجيش تمكنت امس، من تحرير قرية "الجعيدنه" اولى قرى آل هادي بقبيلة بني وهب في مديرية السوادية بمحافظة البيضاء عقب معارك ضارية خاضتها ضد الميليشيات الانقلابية .

وأضاف المصدر أن قوات الجيش تمكنت أيضاً من تحرير الجهة اليسرى من جبل اليسبل الاستراتيجي وموقع برج الاتصالات بمنطقة الوهبية شمالي مديرية السوادية.

وفي الحديدة، ذكر المصدر ان قوات الوية العمالقة وبدعم وإسناد من قوات التحالف العربي، تواصل عمليات تمشيط واسعة للمناطق الشرقية لمديريات التحيتا وبيت الفقيه والدريهمي، واقتربت من استكمال تطهير مركز مديرية التحيتا عقب هجوم واسع شنته على جيوب الميليشيا.



خ.س



بنا 0610 جمت 01/07/2018





عدد القراءات : 115 اخر تحديث : 2018/07/01 - 16 : 09 AM