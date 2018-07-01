19 مصابا في تفجير انتحاري استهدف في كركوك

كركوك في 01 يوليو / بنا / اصيب 19 شخصا في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف بوابة مخازن صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات العامة البرلمانية في مدينة كركوك شمالي بغداد.



وذكرت الشرطة العراقية اليوم أن انتحاريا يقود سيارة مفخخة فجر نفسه عند بوابة مخازن صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات العامة البرلمانية، مما أدى إلى اصابة تسعة من عناصر الشرطة وستة من عناصر مكافحة الإرهاب وأربعة مدنيين وتدمير كبير في أكثر من عشر سيارات وأضرار بالمخازن دون أن تصب الصناديق بأية أضرار.



ووصف محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري التفجير بانه "عمل إرهابي كبير واستهداف لاستقرار كركوك".



هذا ومن المنتظر أن تسمح مفوضية الانتخابات للقضاة المنتدبين ببدء عمليات إعادة الفرز اليدوي للصناديق المؤشر عليها اعتراضات الثلاثاء المقبل ابتداء من مدينة كركوك.





خ.س



بنا 0600 جمت 01/07/2018





عدد القراءات : 114 اخر تحديث : 2018/07/01 - 15 : 09 AM