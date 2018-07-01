مطالعات الصحف في مملكة البحرين

المنامة في 1 يوليو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية ، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:



/جلالة الملك المفدى يهنئ الحاكمة العامة لكندا باليوم الوطني لبلادها.

/جلالة الملك المفدى يهنئ رئيسي رواندا وبوروندي بذكرى الاستقلال.

/سمو رئيس الوزراء يقدم التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة.

/سمو ولي العهد يهنئ الحاكمة العامة لكندا باليوم الوطني لبلادها.

/وزير الخارجية يستقبل وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا.

/وزارة الخارجية: نتابع مع سفارة البحرين في الرياض الحادث الأليم الذي وقع في السعودية.

/مؤتمر«حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر» يدعو لتشكيل لجنة لكشف جرائم آل ثاني في مناطق السيادة البحرينية.

/د.عبدالله بن أحمد آل خليفة : البحرين لم تتخل يوما عن الزبارة وكانت ضمن المطالب الرئيسة أمام محكمة العدل الدولية.

/د. عبدالله بن أحمد آل خليفة: الزبارة تحت حكم آل خليفة هي رمز للوحدة الأزلية بين شبه جزيرة قطر وجزر البحرين.

/د. خالد بن خليفة آل خليفة : حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر اعتمد على الانفتاح والتسامح الديني وساهم في ازدهارها.

/الدكتور ميرزا يستقبل سفير روسيا لدى المملكة.

/وزير التربية يستقبل عميد كلية المعلمين ومسؤول البحث العلمي بجامعة أوكلاند.

/حميدان: تصنيف وتوصيف مهني لدعم الاحتراف الرياضي في مملكة البحرين.

/«التنمية الاجتماعية»: إيداع التعويضات عن رفع دعم اللحوم بداية يوليو

/وزير الأشغال والبلديات: طرح سوق مدينة حمد الشعبي في مزايدة عامة.

/الشيخة مي تستقبل رئيس الوفد الكوري المشارك في اجتماع لجنة التراث العالمي الثاني والأربعين.

/رئيس الجمارك يشارك باجتماع مجلس منظمة الجمارك العالمية ويترأس الاجتماع الإقليمي.

/خليفة بن علي: يدشن أولى ورش عمل « التنمية الخدمية في المحافظة الجنوبية» في 3 من يوليو.

/محافظ وأهالي المحرق يؤكدون أن الامارات والبحرين روحان في جسد واحد.

/العبسي يثني على جهود الشورى في مكافحة الاتجار.

/الفاضل: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تدرب 880 فردا في الربع الثاني من 2018.

/«التنمية السياسية» و«الأعلى للمرأة» يدشنان «مركز الاستشارات الانتخابية».

العسومي يشارك باجتماع مكتب المجلس بالبرلمان العربي بالقاهرة.

فريق «جرافيتي» ينال البرونزية في النورويج.

/وفاة عائلة بحرينية بحادث مروع على طريق الرياض.

/الملك سلمان وترمب يبحثان استقرار أسعار النفط.

/السيسي: مصر نجحت في التصدي للإرهاب.

/التحالف: إحباط محاولة هجوم لميليشيات الحوثي بزوارق صيد في البحر الأحمر.

/المعارضة الإيرانية: مؤشرات سقوط النظام ظهرت في طهران.

/1.84 تريليون دولار حجم الديون الخارجية للصين بنهاية مارس الماضي.

/مفاوضون: بدء محادثات بين المعارضة السورية وروسيا بشأن اتفاق سلام في درعا.

/ترامب يثير شكوكا في موقف الولايات المتحدة من ضم روسيا للقرم.











م.ف.ق/خ.س



بنا 0549 جمت 01/07/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/07/01 - 57 : 08 AM