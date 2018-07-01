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الطقس في مملكة البحرين: رطب نسبيا وحار مع بعض السحب
2018/07/01 - 55 : 08 AM

المنامة في 1 يوليو / بنا / أفادت ادارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله تعالى رطبا نسبيا أحيانا ولكنه حار مع بعض السحب خلال النهار .

الرياح: شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا خلال النهار .

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى: 41 م، الصغرى: 30 م.

الرطوبة النسبية العظمى: 85 %، الصغرى: 30%.

م.ف.ق/خ.س

بنا 0546 جمت 01/07/2018


عدد القراءات : 76         اخر تحديث : 2018/07/01 - 55 : 08 AM
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