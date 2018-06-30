إسقاط ثالث طائرة استطلاع تابعة لمليشيا الحوثي ‏في الحديدة خلال أقل من أسبوع

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2018/06/30 - 13 : 10 PM
عدن في 30 يونيو / بنا / تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم من إسقاط طائرة استطلاع تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.
ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن مصدر ميداني يمني، أن الطائرة الاستطلاعية التي تم إسقاطها هي إيرانية الصنع، وتعمل بتقنيات رديئة وتستخدم في التجسس.
وكانت قوات الجيش الوطني أسقطت، مساء أمس، طائرة استطلاع تابعة لمليشيا، كانت تحلق في سماء مديرية حيس، جنوب الحديدة، بعد يوم واحد من إسقاط طائرة مماثلة قرب مطار الحديدة.
م.ح.
بنا 1906 جمت 30/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/30 - 33 : 10 PM