إسقاط ثالث طائرة استطلاع تابعة لمليشيا الحوثي ‏في الحديدة خلال أقل من أسبوع عدن في 30 يونيو / بنا / تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم من إسقاط طائرة ‏استطلاع تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ‏إيران في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة ‏غربي اليمن.‏







ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن مصدر ميداني يمني، أن الطائرة الاستطلاعية ‏التي تم إسقاطها هي إيرانية الصنع، وتعمل بتقنيات رديئة ‏وتستخدم في التجسس.‏



وكانت قوات الجيش الوطني أسقطت، مساء أمس، طائرة استطلاع تابعة لمليشيا، كانت تحلق في ‏سماء مديرية حيس، جنوب الحديدة، بعد يوم واحد من إسقاط طائرة مماثلة قرب مطار الحديدة.‏







م.ح.



بنا 1906 جمت 30/06/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/06/30 - 33 : 10 PM