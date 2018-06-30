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إسقاط ثالث طائرة استطلاع تابعة لمليشيا الحوثي ‏في الحديدة خلال أقل من أسبوع
2018/06/30 - 13 : 10 PM
عدن في 30 يونيو / بنا / تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم من إسقاط طائرة ‏استطلاع تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ‏إيران في مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة ‏غربي اليمن.‏



ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن مصدر ميداني يمني، أن الطائرة الاستطلاعية ‏التي تم إسقاطها هي إيرانية الصنع، وتعمل بتقنيات رديئة ‏وتستخدم في التجسس.‏

وكانت قوات الجيش الوطني أسقطت، مساء أمس، طائرة استطلاع تابعة لمليشيا، كانت تحلق في ‏سماء مديرية حيس، جنوب الحديدة، بعد يوم واحد من إسقاط طائرة مماثلة قرب مطار الحديدة.‏



م.ح.

بنا 1906 جمت 30/06/2018


عدد القراءات : 35         اخر تحديث : 2018/06/30 - 33 : 10 PM
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