سمو الشيخ خليفة بن علي يدشن أولى ورش عمل "التنمية الخدمية في المحافظة الجنوبية" في 3 يوليو المقبل بمشاركة 19 جهة من القطاعين الحكومي والخاص المنامة في 30 يونيو/ بنا / أعلن سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية عن إستعدادت المحافظة الجنوبية لتدشين ورش العمل الخدمية تحت عنوان"التنمية الخدمية في المحافظة الجنوبية" والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى محافظات المملكة، وذلك بإشراك 19 جهة تمثل القطاع الحكومي والخاص بالإضافة إلى الملاك والمستثمرين من الفترة 3 يوليو لغاية 6 اغسطس.









وبين سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة أن هذه الورش تسعى للبحث عن آليات الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المبادرات والفرص التنموية، وتذليل العوائق وتقديم التسهيلات والدعم اللازم للمشاركة في خطط التطوير من كافة الجوانب الأمنية والإجتماعية والثقافية والبيئية.



كما أوضح سمو محافظ المحافظة الجنوبية أن ورش العمل تعمل على تعزيز مشاركة كافة القطاعات للحفاظ على الواجهة الحضارية من خلال العمل التنموي والخدمي بما يتناسب مع إحتياجات الأهالي والمواطنين في كافة مناطق المحافظة، والسعي إلى تطويرها والمحافظة عليها، بالإضافة إلى إسهامهم في تطبيق الرؤى والخطط المستقبلية. موضحاً سموه إن تدشين أولى ورش العمل سيكون تحت عنوان "تطوير المعالم التاريخية بالمحافظة الجنوبية" بحضور عدد من الوزراء وممثلي القطاع الحكومي والخاص والملاك وذلك صباح يوم الثلاثاء الموافق 3 يوليو 2018م بمقر المحافظة الجنوبية، نظراً للأهمية التاريخية والثقافية التي تحظى بها المنطقة.



وتجدر الإشارة بالذكر إلى أن البرنامج سيتضمن 6 ورش عمل تتناول في مجملها على أهم التحديات والقضايا في المنطقة بالإضافة إلى طرح المبادرات والحلول والوقتية والحلول بعيدة المدى.





ن.ع/م.ح.



بنا 1744 جمت 30/06/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/06/30 - 19 : 09 PM