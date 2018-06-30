معالي رئيس الجمارك يشارك باجتماع مجلس منظمة الجمارك العالمية ويترأس الاجتماع الإقليمي بروكسل في 30 يونيو / بنا / شارك معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك في الجلسة الافتتاحية للدورة 132 لمجلس منظمة الجمارك العالمية في بروكسل.



وقدم معاليه ورقة عمل عن مرئيات مستقبل العمل الجمركي من منظور التطور الحاصل في تقنية المعلومات وما نتج عنها من ثورة في عالم البيانات وزيادة حجمها بسبب النمو المضطرد للتجارة الالكترونية في جميع انحاء العالم مما أصبح من اللازم على منظمة الجمارك العالمية ان تفكر في إنشاء منصة رقمية عالمية يتم من خلالها تبادل المعلومات بين سلطات الجمارك باستخدام تقنيات حديثة مثل سلسلة الكتل (Blockchain) والذكاء الاصطناعي (Artificial intelligence) وذلك لتسهيل عملية التدقيق والمراقبة الجمركية. فيما أعرب امين عام المنظمة عن تأييده هذا التوجه، موضحا انه ذو أهمية عالية وسيجرى العمل على دراسة تطبيقه.



كما ترأس معالي رئيس الجمارك نائب رئيس منظمة الجمارك العالمية لدول إقليم شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، الاجتماع الإقليمي الـــ 48 لمدراء عامي الجمارك بدول الاقليم على هامش اجتماعات منظمة الجمارك العالمية، منوها بأهمية توحيد المواقف وتقريب وجهات نظر دول الاقليم في المواضيع التي ستطرح على مجلس المنظمة القادم ثم اطلعهم على اهم نتائج اجتماع لجنة السياسات والتي كان من اهمها اعتماد مسودة اطار المعايير حول التجارة الالكترونية عبر الحدود والموافقة على توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق النقد الدولي تتعلق بالتعاون بين الجمارك والضرائب وانشاء فريق عمل للمراجعة الشاملة لاتفاقية كيوتو المعدلة.



واوضح معاليه اعتماد لجنة السياسات، إدراج لغات اضافية في اعمال لجان المنظمة بشكل تجريبي لمدة عامين ابتداء من يوليو 2018م ومن ضمنها اللغة العربية وطالب من الدول المشاركة الفعالة في اجتماعات اللجان واستخدام اللغة العربية في المداخلات وطرح التساؤلات حتى نؤكد اهمية اللغة العربية وتثبيت وجودها كلغة رسمية معتمدة في اعمال المنظمة.



كما اطلع المدراء العامون بالإقليم على تقرير من المكتب الاقليمي لبناء القدرات ومن الملحق الفني للإقليم بمنظمة الجمارك العالمية حول الخطة التدريبية السنوية لبناء القدرات بدول الاقليم 2018/2019م والتي ارتكزت على انشطة تتعلق بجميع مجالات الخطة الاستراتيجية لمنظمة الجمارك العالمية.



والجدير بالذكر ان دول الاقليم قررت بالإجماع استمرار معالي الشيخ احمد بن حمد آل خليفة نائبا لرئيس منظمة الجمارك العالمية وممثلا اقليميا للأعوام 2018/2020م.



ومن جانب آخر تم انتخاب الدكتور كونيو ميكوريا الأمين العام الحالي امينا عاما للمنظمة للسنوات الخمس القادمة خلال انعقاد الجلسة 132 لمجلس المنظمة بعد فوزه في الانتخابات على السيدة بيلار خورادو مرشحة اسبانيا والاتحاد الأوروبي.



م.ف.ق/م.ح.



بنا 1635 جمت 30/06/2018





عدد القراءات : 75 اخر تحديث : 2018/06/30 - 47 : 07 PM