ادارة شئون الضباط بوزارة الداخلية تنظم دورتين تدريبيتين حول مهارات التخطيط وفن حل المشكلات واتخاذ القرار‎ المنامة في 30 يونيو / بنا / تحت رعاية العميد عادل أمين الوكيل المساعد للموارد البشرية، نظمت إدارة شئون الضباط في وزارة الداخلية، دورتين تدريبيتين شارك فيهما عدد من منتسبي الوزارة، وحاضر فيهما السيد حامد الجابري.







وتضمنت الدورة الأولى، والتي دارت حول "مهارات التخطيط والتنظيم الفعال"، تعريف المشاركين على مفهوم التخطيط والتنظيم، ومقوماته ومعوقاته ومراحل إعداد الخطة، وغيرها من المحاور.



فيما تناولت الدورة الثانية، والتي كانت حول "فن حل المشكلات واتخاذ القرارات" طرق وأدوات البحث عن جذور المشكلة، بالإضافة لطرق التفكير الإبداعي في اتخاذ القرارات واليات تنفيذها ومعايير اتخاذ القرارات الفعالة وكيفية تنفيذ الحل المقترح وتقييم نتائجه لاحقا عن طريق استخدام مؤشر قياس الأداء، وغيرها من الموضوعات .



وفي ختام الدورتين، أعرب المقدم الدكتور حسن المالكي مدير إدارة شئون الضباط عن شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية على الدعم اللا محدود الذي تتلقاه الإدارة من معاليه، مثمناً في الوقت ذاته توجيهات سعادة رئيس الأمن العام، والمتابعة المستمرة لمعالي وكيل وزارة الداخلية، حيث قام بتوزيع الشهادات على المشاركين في الدورتين، ومؤكدا حرص الوزارة على الارتقاء بأداء منسوبيها وتأدية مهامهم بكفاءة ومهنية.



م.ف.ق/م.ح.



بنا 1632 جمت 30/06/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/06/30 - 43 : 07 PM