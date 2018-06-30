فشل المفاوضات بشأن هدنة في درعا جنوبي سوريا لندن في 30 يونيو / بنا / منيت المفاوضات الرامية لوقف القتال بين القوات الحكومية السورية وقوات المعارضة المسلحة بالفشل ، بمحافظة درعا جنوب غربي سوريا.



وبحسب ما نقلته " البي بي سي " عن تقارير صحفية فإن المعارضة رفضت ما وصفته بالطلب المذل لهم بالاستسلام.



ونقلت رويترز عن إبراهيم الجباوي المتحدث باسم الجيش السوري الحر قوله إن " الاجتماع انتهى بالفشل. الروس لم يكونوا مستعدين لسماع مطالبنا وقدموا خيارا واحدا هو قبول شروطهم المذلة بالاستسلام، وهذا رُفض".



وجرت المفاوضات بين المعارضة ووسطاء روس.



وقال الجباوي في وقت سابق السبت، إنهم بدأوا مفاوضات مع مسؤولين روس حول اتفاق يقضي باستعادة الحكومة السيطرة على مناطق المعارضة في محافظة درعا جنوب غربي سوريا.







ع ذ



بنا 1454 جمت 30/06/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/06/30 - 00 : 06 PM