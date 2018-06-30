وزيرة الخارجية الكندية تؤكد أن بلادها لن تتراجع في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية أوتاوا في 30 يونيو/ بنا / أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، إن بلادها "لن تتراجع" عن الرد على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن مؤخرا على واردات الصلب والألومنيوم.



وجاءت تصريحات فريلاند قبل يوم واحد من بدء تطبيق رسوم جمركية انتقامية فرضتها كندا على منتجات أمريكية تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار.



وتستهدف الرسوم الجمركية الكندية منتجات أمريكية مصنوعة من الصلب والألومنيوم. كما تستهدف منتجات أمريكية أخرى مثل الزبادي والكاتشب وعصير البرتقال.



ونقلت "بي بي سي" عن الوزيرة فريلاند قولها إن الغرض من قائمة المنتجات المستهدفة الرد بمبدأ "الدولار مقابل الدولار" على الرسوم الأمريكية التي فرضت في الأول من يونيو الجاري.



وأضافت: "نهجنا هو أننا لن نصعّد، لكننا بالمثل لن نتراجع".



وتعد الولايات المتحدة وكندا من أكبر الشركاء التجاريين، إذ بلغت قيمة التبادل التجاري والخدمات بينهما العام الماضي قرابة 700 مليار دولار أمريكي، لكن العلاقات التجارية بين البلدين شابتها توترات مؤخرا.



وفي مايو، عندما قالت الولايات المتحدة إنها لن تمدد الإعفاءات الجمركية المقدمة لكندا والمكسيك، قالت واشنطن إن المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية تسير بوتيرة بطيئة للغاية.



وقالت فريلاند إن المحادثات مستمرة، وإن بلادها ستحث على دفعها مرة أخرى بعد الانتخابات المكسيكية المقرر لها الأحد. وشددت على أن هناك "الكثير على المحك".



وتعد الولايات المتحدة أهم سوق للمنتجات الكندية من الصلب والألمونيوم، بينما تعد كندا الوجهة لأكثر من نصف المنتجات الأمريكية من الصلب والألومنيوم.







م.ح.



بنا 1354 جمت 30/06/2018





عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2018/06/30 - 03 : 05 PM