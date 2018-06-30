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خادم الحرمين الشريفين يبحث مع الرئيس الامريكي في اتصال هاتفي تطورات الاوضاع في المنطقة والعالم
2018/06/30 - 14 : 04 PM
جدة في 30 يونيو/ بنا / تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية اتصالاً هاتفيًا من الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وكالة الانباء السعودية انه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات المتميزة بين البلدين، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.
وقد أكد الزعيمان خلال الاتصال على ضرورة بذل الجهود للمحافظة على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمي، والمساعي التي تقوم بها الدول المنتجة لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات.


ع ذ

بنا 1305 جمت 30/06/2018


عدد القراءات : 36         اخر تحديث : 2018/06/30 - 14 : 04 PM
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