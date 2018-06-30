وزارة الخارجية بالتنسيق مع سفارة مملكة البحرين في الرياض تتابع الحادث الأليم الذي وقع في المملكة العربية السعودية المنامة في 30 يونيو / بنا / أفادت وزارة الخارجية أنها تتابع وتنسق منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث الأليم في محافظة السليل التابعة لمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن وفاة ٦ مواطنين بحرينيين وإصابة ٥ آخرين، مع سفارة مملكة البحرين في الرياض، لتقديم كافة التسهيلات والإجراءات اللازمة ، ولنقل المصابين إلى مستشفى متخصص في حالاتهم لتلقي العلاج اللازم، متقدمة بخالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي المتوفين، وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1300 جمت 30/06/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/06/30 - 05 : 04 PM