النمسا تتسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الجاري فيينا في 30 يونيو / بنا / تتسلم النمسا رئاسة الاتحاد الأوروبي من بلغاريا رمزيا اليوم السبت في احتفالية كبيرة تنظمها الحكومة بهذه المناسبة تحت شعار "أهلاً أوروبا".



ويتسلم المستشار سباستيان كورتز رئيس وزراء النمسا الرئاسة الدورية من نظيره البلغاري بويكو بوريسوف بحضور دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، قبل أن يلقي المستشار كورتز خطاب الرئاسة النمساوية أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ يوم الثلاثاء المقبل.



وتواجه رئاسة النمسا الثالثة للاتحاد الأوروبي تحديات هامة لها تأثير كبير على مستقبل التجمع الأوروبي خلال الأشهر المقبلة، تشمل مواجهة مشكلة الهجرة غير الشرعية وتعزيز حماية الحدود الخارجية والتوصل إلى حلول أوروبية مشتركة للأزمة، وبدء المرحلة الهامة من مفاوضات خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي في ربيع عام 2019، ومفاوضات ميزانية الاتحاد الأوروبي الجديدة في ظل رفض بعض الدول الأعضاء مثل النمسا زيادة حجم التزاماتها المالية بعد خروج بريطانيا.



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بنا 1138 جمت 30/06/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/06/30 - 02 : 03 PM