131 شهيدا في غزة في ثلاثة أشهر غزة في 30 يونيو / بنا / قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن عدد شهداء مسيرة العودة الكبرى السلمية، الذين قضوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الــ30 من مارس الماضي حتى اليوم، بلغ 131 شهيداً، فيما أصيب 14811 آخرون إصابات مختلفة.



وأوضحت الوزارة في تقرير لها اليوم السبت، أن من بين الشهداء 15 طفلاً دون الـ18عاماً وسيدة واحدة، ومن بين المصابين 2525 طفلاً و1158 سيدة.



وحول حصيلة استهداف الاحتلال المباشر للطواقم الطبية والصحافيين، أشارت الوزارة إلى استشهاد مسعف ومسعفة، وإصابة 229 بالرصاص الحي، وتضرر 39 سيارة إسعاف بشكل جزئي، واستشهاد صحافيين وإصابة 170 آخرين بالرصاص الحي والاختناق.



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بنا 1057 جمت 30/06/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/06/30 - 02 : 02 PM