محافظ وأهالي المحرق يؤكدون أن الامارات والبحرين روحان في جسد واحد المنامة في 30 يونيو / بنا / أكد السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق على أن العلاقات البحرينية الإماراتية متجذرة منذ قديم الزمن، مشيرا الى ان البلدين الشقيقين يحققان التكامل على جميع الأصعدة.



وكان محافظ محافظة المحرق وعدد من وجهاء المحافظة في مقدمة مستقبلي سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة لزيارته للمجلس الاسبوعي للمحافظة، حيث أكد المحافظ على أن المغفور لهما بإذن الله تعالى سمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان وسمو الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفة وضعا أسس المحبة والطيبة والتكامل التي نعيش خلاصتها اليوم.



وأضاف المحافظ أن دولة الإمارات دائما ما تقدم المعادن الأصلية من أبنائها إنموذجا للعالم بأسره، مؤكدا على مكانة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا بقلب كل بحريني، مشيرا الى أن البحرين والامارات دولة واحدة وكيان واحد بل وقلب واحد.



من جانبهم عبر أهالي ورجالات وأعيان محافظة المحرق عن ترحيبهم بسعادة السفير، داعين لقيادة البلدين الشقيقين بالتوفيق والنجاح، ومستذكرين مواقف دولة الامارات في مختلف المجالات وخاصة الانسانية منها، ودورها الريادي في الأعمال الخيرية والمواقف العربية.



كما تحدث السفير الإماراتي سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان معبرا عن شكره وتقديره على مالقيه من حفاوة وترحاب ومشاعر صادقة، مؤكدا على وحدة المصير ما بين البلدين، مشيدا بإنجازات البحرين على مختلف الأصعدة.



وقدم عدد من الفعاليات الاجتماعية وأصحاب المجالس هدايا تذكارية الى السفير، كما قدمت محافظة المحرق هدية تعبر عن تاريخ هذه المحافظة العريقة ممثلة بمركب خشبي (بانوش) يجسد تاريخ وعراقة وتراث البلدين الشقيقين.



وقدمت طالبات مدرسة زبيدة الابتدائية للبنات فقرات غنائية في مآثر المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وفي حب الإمارات حاملين أعلام وصور القيادة في البلدين الشقيقين، كما قدم الشاعر عبدالعزيز الباكر قصيدة شعرية بالمناسبة.



وفي ختام المجلس رفع المحافظ شكر وتقدير أهالي المحرق عامة الى الأشقاء بالمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت على مواقفهم الأخوية تجاه البحرين والدعم الخاص بالإصلاحات الاقتصادية ودعم الأوضاع المالية.





خ.ب/ع ذ



بنا 1053 جمت 30/06/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/06/30 - 58 : 01 PM