بومبيو يزور كوريا الشمالية الاسبوع المقبل لمناقشة تفاصيل النزع النووي للبلاد طوكيو في 30 يونيو / بنا / يخطط وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لزيارة كوريا الشمالية الأسبوع القادم لمناقشة تفاصيل النزع النووي للبلاد.



ونقل موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن مصدر حكومي أمريكي قوله إن بومبيو يجري ترتيبات لزيارة بيونغ يانغ في السادس من يوليو وزيارة طوكيو في السابع من الشهر نفسه.



ويتوقع أن يناقش بومبيو مع مسئولين في كوريا الشمالية الإجراءات المحددة والموعد الأقصى للنزع النووي الكامل للبلاد.



ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وقعا بيانا عقب أول اجتماع لهما في الثاني عشر من يونيو ولكن الوثيقة لم تضم أي بنود محددة.



ويعد ترامب في البيان بتقديم ضمان أمني لكوريا الشمالية، في حين يؤكد كيم مجددا التزامه بالنزع النووي الكامل.







ع ذ



بنا 1048 جمت 30/06/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/06/30 - 52 : 01 PM