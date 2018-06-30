عملية إطلاق صاروخ صغير من إنتاج شركة يابانية ناشئة تبوء بالفشل طوكيو في 30 يونيو / بنا / فشل صاروخ صغير قامت بتطويره شركة يابانية ناشئة في الوصول إلى الفضاء.



وذكر موقع هيئة الاذاعة والتلفزيون الياباني أن الصاروخ اطلق اليوم السبت إلا أنه سقط عائدا إلى الأرض واشتعلت فيه النيران.



وتم تطوير وإنتاج هذا الصاروخ الذي يبلغ طوله عشرة أمتار من قبل شركة Interstellar Technologies ومقرها في محافظة هوكايدو بأقصى شمال البلاد.



وأطلق الصاروخ في حوالي الساعة الخامسة والنصف صباحا من موقع في بلدة تايكي بمحافظة هوكايدو إلا أنه سقط بعد وقت قصير من إطلاقه.



وقالت الشركة ورجال الإطفاء إنه تم تطويق المنطقة ضمن نطاق ستمائة متر من موقع الإطلاق وإنه لم يصب أحد بأذى.



يذكر أن شركة Interstellar Technologies تعمل على تطوير وإنتاج صواريخ صغيرة. وتهدف لأن تصبح أول شركة يابانية خاصة تطلق صواريخ من الأرض نحو الفضاء لمسافات تتجاوز مائة كيلومتر.





ع ذ



بنا 1040 جمت 30/06/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/06/30 - 46 : 01 PM