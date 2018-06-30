كندا تطبق تعريفات على نحو 130 منتجا أمريكيا بدء من يوم الأحد اوتاوا في 30 يونيو / بنا / تعتزم كندا فرض تعريفات على طيف واسع من السلع الأمريكية ابتداء من يوم الأحد كإجراء انتقامي مقابل التعريفات الأمريكية على الفولاذ والألومنيوم.



فقد أعلنت وزيرة الخارجية كريستيا فريلند هذا التحرك في مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة في مصنع للفولاذ بإقليم أونتاريو.



وقالت فريلند إن الإجراء الانتقامي سيستهدف نحو 130 منتجا أمريكيا ويضم تعريفات بنسبة 25% على الفولاذ والألومينوم و10% على الكاتشاب وورق الحمام.



وقالت فريلند إن الحكومة الكندية يساورها الحزن وليس الغضب وهي تنفذ الإجراء. وأضافت أن ليس للحكومة خيار آخر لحماية صناعات كندا وعمالها.



ويذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طبقت تعريفات على المعادن في مارس الماضي، وعزت ذلك إلى تهديدات للأمن القومي.



وأضافت كندا والمكسيك إلى قائمة الدول المستهدفة في يونيو .



ع ذ



بنا 1037 جمت 30/06/2018





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