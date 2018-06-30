وزير التربية يستقبل عميد كلية المعلمين ومسؤول البحث العلمي بجامعة أوكلاند المنامة في 30 يونيو / بنا / استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، بمكتبه بديوان الوزارة بمدينة عيسى، الدكتور تيد برينتون عميد كلية البحرين للمعلمين، الذي قدم له البروفيسور آرون ويلسون مساعد مدير البحث العلمي بمركز البحوث بجامعة أوكلاند النيوزلندية والمتخصص في تدريب التربويين، بمناسبة مشاركته في تقديم دورة تدريبية في الكلية لعدد من المعلمين والقيادات المدرسية حول أحدث استراتيجيات تنمية مهارات القراءة لدى الطلبة، وذلك ضمن استعدادات الوزارة لخوض الدورة الجديدة من اختبار الدراسة الدولية لقياس التقدم في مهارات القراءة (بيرلز).



وخلال المقابلة، أكد الوزير اهتمام الوزارة المستمر بالاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة في مجال تطوير كفاءة كوادرها التربوية، مشيدًا بمضمون الدورة التدريبية المقدمة من البروفيسور ويسلون، والتي تأتي ضمن جهود الوزارة لتحقيق نتائج مشرفة في الدورة المقبلة من اختبارات (بيرلز)، استكمالًا لما تحقق من إنجاز متميز في الدورة السابقة من هذه الاختبارات، حيث حققت طالبات مملكة البحرين المركز الأول على جميع طلاب وطالبات الدول العربية المشاركة.



وأعرب الوزير عن تطلع الوزارة إلى أن يشمل التعاون مع جامعة أوكلاند في الفترة المقبلة تنفيذ دورات تدريبية في مجال تطوير مهارات تدريس مادتي الرياضيات والعلوم، للارتقاء بمخرجات الطلبة في هاتين المادتين الأساسيتين، وتعزيز استعدادات الوزارة لخوض الاختبارات الدولية للرياضيات والعلوم (تيمس)، التي سبق لمملكة البحرين أن حققت بها نتائج متميزة، وخاصةً حصولها على أعلى نسبة تقدم بين جميع الدول المشاركة، وذلك بمعدل 45 درجة معيارية.



حضر المقابلة الدكتور محمد مبارك جمعة وكيل الوزارة للموارد والخدمات وعدد من المسؤولين بالوزارة.







م.ف.ق/ع ذ



بنا 1036 جمت 30/06/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/06/30 - 43 : 01 PM