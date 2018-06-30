وزير الخارجية يستقبل وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الايطالي المنامة في 30 يونيو/ بنا / استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، بالديوان العام للوزارة، اليوم، سعادة السيد Guglielmo Picchi وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا.



وخلال اللقاء، رحب معالي وزير الخارجية بسعادة السيد Guglielmo Picchi، معربًا عن اعتزاز مملكة البحرين بعمق علاقات الصداقة مع جمهورية إيطاليا، وما تتميز به من انفتاح وتطور مستمر على مختلف المستويات، مؤكدًا أهمية استمرار تبادل الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين الصديقين، بما يعزز التعاون والتنسيق المشترك بينهما في مختلف المحافل وإزاء كافة القضايا، ويسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.



من جانبه، أعرب سعادة السيد Guglielmo Picchi عن اعتزازه بلقاء معالي وزير الخارجية، مؤكدا حرص جمهورية إيطاليا على تطوير علاقات الصداقة مع مملكة البحرين على مختلف الأصعدة، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1035 جمت 30/06/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/06/30 - 02 : 03 PM