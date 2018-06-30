سمو رئيس الوزراء يقدم التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة المنامة في 30 يونيو/ بنا / قام صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر صباح اليوم بزيارة لمجلس الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس، حيث قدم سموه التعازي والمواساة الى أبناء وأنجال الفقيد الراحل، سائلاً سموه المولى جلّت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



وقد أعرب أبناء وأحفاد الفقيد يتقدمهم معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية والشيخ حمد بن محمد آل خليفة عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مشاعر سموه الطيبة بتقديم التعازي في وفاة فقيدهم، داعين الله جلت قدرته أن يحفظ سموه ويمد في عمره ويبقيه ذخراً وسندا للبحرين وأن يحقق للمملكة كل الرفعة والتقدم.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 0959 جمت 30/06/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/06/30 - 36 : 01 PM