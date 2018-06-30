وزارة العمل: إيداع التعويضات عن رفع دعم اللحوم بداية يوليو المنامة في 30 يونيو/ بنا / أنهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استعداداتها لإيداع مبالغ التعويضات عن رفع الدعم عن اللحوم الذي تصرفه الحكومة كل ثلاثة شهور في الحسابات المصرفية للمواطنين المستفيدين، وذلك مقدماً عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2018.



وسيتم إيداع المبالغ في حسابات المواطنين المصرفية مع بداية شهر يوليو 2018، علماً بأن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من مبلغ التعويض في هذه الدفعة يبلغ (158) ألفاً و(86) أسرة بحرينية، بمبلغ إجمالي قدره 6 ملايين و731 ألفاً و221 ديناراً بحرينياً.

وتصرف هذه التعويضات ضمن آليات توجيه دعم اللحوم لصالح المواطنين، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة في مايو 2015، بشأن تنفيذ آلية جديدة لدعم اللحوم.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 0958 جمت 30/06/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/06/30 - 07 : 01 PM