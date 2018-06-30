وزير شئون الكهرباء والماء يستقبل سفير روسيا لدى المملكة المنامة في 30 يونيو / بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه سعادة السيد فاغيف غارييف سفير روسيا الاتحادية المعتمد لدى مملكة البحرين.



وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالسفير مشيداً بما يربط البلدين الصديقين من علاقات وطيدة متميزة يعززها التعاون المشترك في شتى المجالات وبالأخص مجالات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، واستعرض معه أبرز المشاريع التي يتم تنفيذها في هيئة الكهرباء والماء ووحدة الطاقة المستدامة وفرص الاستثمار المتاحة للشركات الروسية في هذا المشروع والمشاريع الاخرى.



من جانبه أعرب السفير الروسي عن جزيل شكره وتقديره للوزير ميرزا على حسن الاستقبال والترحيب والحفاوة مؤكداً استعداده لتعزيز التعاون القائم بما يخدم كافة المصالح والتطلعات.



خ.ب/و.ش



بنا 0828 جمت 30/06/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/06/30 - 33 : 11 AM