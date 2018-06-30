جلالة الملك المفدى يهنئ رئيسي رواندا وبوروندي بذكرى الاستقلال المنامة في 30 يونيو/ بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة الى فخامة الرئيس بول كاجاما رئيس جمهورية رواندا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



و اعرب جلالته فيها عن اطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.



كما بعث حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة الى فخامة الرئيس بيير نكورونوزي رئيس جمهورية بوروندي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وضمنها جلالته خالص تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.





م.ا.ب/و.ش



بنا 0642 جمت 30/06/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/06/30 - 46 : 09 AM