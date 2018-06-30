مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف العمليات العسكرية بين النظام السوري والمعارضة قرب الجولان نيويورك في 30 يونيو/ بنا / دعا مجلس الأمن الدولي الفصائل السورية المسلحة إلى مغادرة المنطقة الفاصلة بين إسرائيل وسوريا، قرب الجولان المحتل ووقف العمليات العسكرية فورا.



وأكّد القرار أنه "باستثناء قوة الامم المتحدة، يجب ألا تكون هناك أي قوة عسكرية في المنطقة الفاصلة" في الجولان.



ودان قرار مجلس الأمن "بشدة استمرار القتال في المنطقة الفاصلة" داعيًا "جميع أطراف النزاع الداخلي في سوريا إلى وقف أنشطتهم العسكرية في منطقة عمليات" قوة الامم المتحدة "واحترام القانون الدولي الإنساني".



وجاء في القرار أنه "ينبغي أن لا يكون هناك في منطقة العزل أيّ نشاط عسكري من أي نوع بما في ذلك أي عملية عسكرية للقوات المسلحة العربية السورية".



أكّد القرار أنه "يجب ألا يكون هناك أيّ نشاط عسكري لفصائل المعارضة المسلحة في منطقة العزل".



ودان قرار مجلس الأمن "بشدة استمرار القتال في المنطقة الفاصلة" داعيًا "جميع أطراف النزاع الداخلي في سوريا إلى وقف أنشطتهم العسكرية في منطقة عمليات" قوة الامم المتحدة "واحترام القانون الدولي الإنساني".



ودان قرار مجلس الأمن "بشدة استمرار القتال في المنطقة الفاصلة" داعيًا "جميع أطراف النزاع الداخلي في سوريا إلى وقف أنشطتهم العسكرية في منطقة عمليات" قوة الامم المتحدة "واحترام القانون الدولي الإنساني".















و.ش



بنا 0545 جمت 30/06/2018





عدد القراءات : 83 اخر تحديث : 2018/06/30 - 26 : 09 AM