مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 30 يونيو/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم السبت بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،

وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:

/جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يهنئون الصومال بالعيد الوطني.

/سمو ولي العهد يتلقى تهنئة وزير العمل باختيار البحرين دولة متقدمة في مكافحة الاتجار بالبشر.

/رئيس الشورى: تحقيق البحرين للفئة الأولى في مكافحة الاتجار بالأشخاص إنجاز نوعي يعكس رؤية العاهل المفدى الموجهة إلى رعاية حقوق الإنسان.

/رئيـس مجـلس النواب: تقـدُّم البحرين في تصنيف مكافحـة الاتجار بالأشخاص تقـديرٌ دولي وإنجاز وطنـي للمشـروع الإصلاحي.

/وزير التربية يكرِّم خريجي ومتفوقي المعهد السعودي البحريني للمكفوفين.

/وزير العمل يؤكد أهمية تعزيز جهود إدماج ذوي الإعاقة مجتمعيا.

/وزير الكهرباء يشيد بتطور العلاقات البحرينية الأمريكية.

/العبسي يشيد بتفاعل السلطة التشريعية مع مشاريع مكافحة الاتجار بالأشخاص.

/لجنة التراث العالمي تدرج واحة الأحساء السعودية ومدينة قلهات العمانية على لائحة التراث العـالمي.

/مسؤول أممي يؤكد: باتت البحرين شريكا حقيقيا مع الأمم المتحدة في مكافحة الاتجار بالأشخاص.

/مركز «دراسات» ينظم مؤتمر «حُكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر.. التاريخ والسيادة» اليوم.

/ضمن مبادرة «الجنوبية عز وتاريخ»: المحافظة الجنوبية تنظم الملتقى الصيفي التراثي.

/البحرين و«العمل الدولية» تبحثان تعزيز التعاون الثنائي.

/«الصحة» لديها إجراءات احترازية للتحكم بمخزون أدوية التخدير في حال تأخر تسلم الشحنات المطلوبة .

/«الهداية بلازا» للأوقاف السنية يحصل على جائزة الإنجازات الحكومية بدبي.

/«مـكـافـحـة العـنف والإدمان» تبـحث الـتـعاون مع الـجـنوبية.

/توجيه 5 اتهامات بالقتل إلى أمريكي أطلق النار داخل مقر صحيفة في ماريلاند.

/هجوم الجيش السوري يدفع 120 ألفا إلى النزوح.. والأمم المتحدة تحذِّر من كارثة.

/استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة نحو 300 بنيران إسرائيلية في قطاع غزة.

/منظمة الهجرة الدولية ترفض مرشح ترامب لمنصب مديرها العام.

/الأوروبيون يتوصلون إلى اتفاق حول الهجرة ينال رضا إيطاليا.

/الأمم المتحدة تأمل في اتفاق يمني.. والتحالف يشترط انسحاب الحوثيين.

/تظاهرات لليوم الثالث في الهند احتجاجا على اغتصاب طفلة في الثامنة.

/أمريكا تدعو إلى محاسبة خامنئي.

/العراق ينفذ حكم الإعدام في 13 «إرهابيا مدانا».





و.ش



بنا 0454 جمت 30/06/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/06/30 - 24 : 09 AM