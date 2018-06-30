مطالعات الصحف في البحرين

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2018/06/30 - 24 : 09 AM
المنامة في 30 يونيو/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم السبت بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يهنئون الصومال بالعيد الوطني.
/سمو ولي العهد يتلقى تهنئة وزير العمل باختيار البحرين دولة متقدمة في مكافحة الاتجار بالبشر.
/رئيس الشورى: تحقيق البحرين للفئة الأولى في مكافحة الاتجار بالأشخاص إنجاز نوعي يعكس رؤية العاهل المفدى الموجهة إلى رعاية حقوق الإنسان.
/رئيـس مجـلس النواب: تقـدُّم البحرين في تصنيف مكافحـة الاتجار بالأشخاص تقـديرٌ دولي وإنجاز وطنـي للمشـروع الإصلاحي.
/وزير التربية يكرِّم خريجي ومتفوقي المعهد السعودي البحريني للمكفوفين.
/وزير العمل يؤكد أهمية تعزيز جهود إدماج ذوي الإعاقة مجتمعيا.
/وزير الكهرباء يشيد بتطور العلاقات البحرينية الأمريكية.
/العبسي يشيد بتفاعل السلطة التشريعية مع مشاريع مكافحة الاتجار بالأشخاص.
/لجنة التراث العالمي تدرج واحة الأحساء السعودية ومدينة قلهات العمانية على لائحة التراث العـالمي.
/مسؤول أممي يؤكد: باتت البحرين شريكا حقيقيا مع الأمم المتحدة في مكافحة الاتجار بالأشخاص.
/مركز «دراسات» ينظم مؤتمر «حُكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر.. التاريخ والسيادة» اليوم.
/ضمن مبادرة «الجنوبية عز وتاريخ»: المحافظة الجنوبية تنظم الملتقى الصيفي التراثي.
/البحرين و«العمل الدولية» تبحثان تعزيز التعاون الثنائي.
/«الصحة» لديها إجراءات احترازية للتحكم بمخزون أدوية التخدير في حال تأخر تسلم الشحنات المطلوبة .
/«الهداية بلازا» للأوقاف السنية يحصل على جائزة الإنجازات الحكومية بدبي.
/«مـكـافـحـة العـنف والإدمان» تبـحث الـتـعاون مع الـجـنوبية.
/توجيه 5 اتهامات بالقتل إلى أمريكي أطلق النار داخل مقر صحيفة في ماريلاند.
/هجوم الجيش السوري يدفع 120 ألفا إلى النزوح.. والأمم المتحدة تحذِّر من كارثة.
/استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة نحو 300 بنيران إسرائيلية في قطاع غزة.
/منظمة الهجرة الدولية ترفض مرشح ترامب لمنصب مديرها العام.
/الأوروبيون يتوصلون إلى اتفاق حول الهجرة ينال رضا إيطاليا.
/الأمم المتحدة تأمل في اتفاق يمني.. والتحالف يشترط انسحاب الحوثيين.
/تظاهرات لليوم الثالث في الهند احتجاجا على اغتصاب طفلة في الثامنة.
/أمريكا تدعو إلى محاسبة خامنئي.
/العراق ينفذ حكم الإعدام في 13 «إرهابيا مدانا».
و.ش
بنا 0454 جمت 30/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/30 - 24 : 09 AM