الطقس في البحرين: رطب بداية وحار خلال النهار

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2018/06/30 - 24 : 09 AM
المنامة في 30 يونيو/ بنا / أفادت ادارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس في مملكة البحرين اليوم السبت سيكون بمشيئة الله تعالى رطبا في البداية وحارا خلال النهار.
الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 الى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 الى 15 عقدة احيانا خلال النهار.
ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة اقدام.
درجة الحرارة العظمى: 41 درجة مئوية والصغرى: 30 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية العظمى: 90 %، الصغرى: 35%.
و.ش
بنا 0440 جمت 30/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/30 - 24 : 09 AM