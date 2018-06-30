الطقس في البحرين: رطب بداية وحار خلال النهار المنامة في 30 يونيو/ بنا / أفادت ادارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس في مملكة البحرين اليوم السبت سيكون بمشيئة الله تعالى رطبا في البداية وحارا خلال النهار.



الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 الى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 الى 15 عقدة احيانا خلال النهار.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة اقدام.



درجة الحرارة العظمى: 41 درجة مئوية والصغرى: 30 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى: 90 %، الصغرى: 35%.



و.ش



بنا 0440 جمت 30/06/2018





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