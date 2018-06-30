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الطقس في البحرين: رطب بداية وحار خلال النهار
2018/06/30 - 24 : 09 AM
المنامة في 30 يونيو/ بنا / أفادت ادارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس في مملكة البحرين اليوم السبت سيكون بمشيئة الله تعالى رطبا في البداية وحارا خلال النهار.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 الى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 الى 15 عقدة احيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة اقدام.

درجة الحرارة العظمى: 41 درجة مئوية والصغرى: 30 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى: 90 %، الصغرى: 35%.

و.ش

بنا 0440 جمت 30/06/2018


عدد القراءات : 43         اخر تحديث : 2018/06/30 - 24 : 09 AM
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