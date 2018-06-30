الرئيس التونسي يبحث مع مسؤول صيني العلاقات الثنائية بين البلدين تونس في 29 يونيو/ بنا / التقى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تشن مينر الذي يزور تونس حاليا.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن المسؤول الصيني دعا خلال اللقاء إلى استثمار العلاقات بين تونس والصين لبناء شراكة متينة، عبر تعزيز نسق التشاور السياسي وتطوير العلاقات الاقتصادية لفتح مجالات جديدة من التعاون.

وأكد الرئيس التونسي من جهته ضرورة تطوير علاقات التعاون وتنويعها لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين.





م خ



بنا 2237 جمت 29/06/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/06/30 - 56 : 01 AM