استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق خان يونس خان يونس في 29 يونيو/ بنا / استشهد مساء اليوم طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته بمسيرة العودة السلمية شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية نقلا عن مستشفى غزة الأوروبي باستشهاد الطفل ياسر امجد ابو النجا (14 عاما)، جراء إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه قناصة الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته بمسيرة العودة الشعبية السلمية، التي انطلقت اليوم على الحدود شرق خان يونس، تحت شعار ""من غزة إلى الضفة وحدة دم ومصير مشترك.





م خ



بنا 2206 جمت 29/06/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/06/30 - 16 : 01 AM