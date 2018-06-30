وزارة الصحة تؤكد أن لديها اجراءات احترازية للتحكم بمخزون أدوية التخدير في حال تأخر استلام الشحنات المطلوبة محلي المنامة في 29 يونيو/ بنا / أفادت وزارة الصحة في بيان لها حول الشكوى المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بشأن (دواء التخدير وتأجيل بعض العمليات) في مجمع السلمانية الطبي يوم أمس الخميس، فإن الوزارة تود التوضيح إنها تابعت ما نشر وبأنها على إطلاع على جميع ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، وتود أن تبين بأنها قامت أمس بتفعيل الإجراءات الإحترازية لإدارة المخزون والتحكم بالموارد الموجودة، وذلك حفاظا على إنسايبية تقديم الخدمات الصحية.



وبينت الوزارة بأن القائمين بمجمع السلمانية قاموا باتخاذ الاجراءات الإحترازية تفاديا لنقص أحد أدوية التخدير، وإبقاء مخزون كاف لحالات الطوارئ التي قد تطرأ مثل حالات الكسور والإصابات البليغة والحروق وما شابه ذلك، مع العلم بأن شحنة هذا الدواء المعني تم استلامها في نفس اليوم الخميس ٢٧ يونيو ٢٠١٨م.



وأشارت الوزارة إلى أن العمليات الكبيرة والطارئة والمتعلقة بعمليات (الطوارئ والولادات وجراحات الاطفال) تسير بانسيابية وبشكل منتظم، أما العمليات الاختيارية غير الطارئة محدودة العدد فقد تم إعادة جدولتها لتتم خلال الفترة المقبلة.





وناشدت الوزارة المرضى والمترددين والإعلاميين واصحاب حسابات التواصل الاجتماعي بضرورة التواصل المباشر مع الوزارة من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال قسم الشكاوى وعلاقات المرضى بمجمع السلمانية الطبي أو برنامج تواصل. كما تؤكد استعدادها التام لاستقبال ومتابعة اي ملاحظات والرد عليها من خلال مكتب شكاوى المرضى على الرقم 32220112.



وتؤكد الوزارة على أنها ماضية في تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين بأفضل المستويات.







ن.ع/م.ح.



بنا 2005 جمت 29/06/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/06/29 - 17 : 11 PM