استشهاد شاب وطفل فلسطينيين برصاص الاحتلال الاسرائيلي بقطاع غزة رام الله في 29 يونيو/ بنا / اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم، عن استشهاد شاب وطفل فلسطينيين برصاص الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الوزارة أن الشاب ويدعي محمد الحمايدة (24عاماً) استشهد جراء إصابته برصاصة من النوع المتفجر في البطن، أطلقها عليه قناصة الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته بمسيرة العودة السلمية، شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



كما استشهد طفل فلسطيني يدعي ياسر ابو النجا (14 عاما) جراء إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه قناصة الاحتلال خلال مشاركته اليوم بمسيرة العودة الشعبية السلمية، شرق خان يونس، والتي انطلقت تحت شعار "من غزة إلى الضفة وحدة دم ومصير مشترك".





م.ح.



بنا 1930 جمت 29/06/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/06/29 - 58 : 10 PM