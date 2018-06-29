بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.. وزارة الصحة تنظم فعالية توعوية لرفع الوعي المجتمعي والحفاظ على الصحة العامة المنامة في 29 يونيو/ بنا / بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، نظمت وزارة الصحة تحت رعاية سعادة وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع مساء اليوم فعالية توعوية تحت شعار "لا لاستعمال ما لا يعاد استخدامه" وذلك بمجمع الرملي، هدفت إلى رفع الوعي المجتمعي والحفاظ على الصحة العامة.

وقد أناب وكيل الوزارة راعي الحفل سعادة الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة الدكتورة مريم الهاجري لافتتاح الفعالية التي شهدت حضوراً كثيفاً من مختلف فئات المجتمع ورواد مجمع الرملي.



وفي كلمة لسعادة الوكيل المساعد للصحة العامة نائب راعي الحفل قالت إن انعقاد هذه الفعالية يأتي لتسليط الضوء على التلوث البيئي بالبلاستيك، وما يترتب عليه من أضرار على صحة الإنسان والبيئة في العالم بشكل عام وفي مملكتنا العزيزة بشكل خاص، مبينة بأن يوم البيئة العالمي هو اليوم الأهم للأمم المتحدة لتشجيع الوعي والعمل على الصعيد العالمي من أجل حماية البيئة.



وأشارت إلى أن التحدي أمام المجتمع الدولي الآن هو كيفية تحقيق تنمية اقتصادية ورفاهية اجتماعية بأقل قدر من استهلاك الموارد الطبيعية وبالحد الأدنى من التلوث والأضرار بالبيئة وهذا هو جوهر التنمية المستدامة، لذلك هذا اليوم يمثل فرصة متاحة لتوسيع قاعدة الرأي المستنير والسلوك المسؤول للأفراد والمجتمعات في سبيل المحافظة على البيئة.



ولفتت إلى أن موضوع هذا العام "التغلب على التلوث البلاستيكي" هو دعوة للعمل لمواجهة أحد التحديات البيئية في هذا العصر، والنظر في الكيفية التي يمكن بها احداث تغييرات في الحياة اليومية للحد من التلوث البلاستيكي على الاماكن الطبيعية والصحة العامة، وبينت أن وزارة الصحة تولي تعزيز صحة البيئة والبرامج الصديقة للبيئة جل اهتمامها من خلال الخدمات والبرامج التي تقدمها الوزارة للمجتمع في مملكة البحرين من قبل الادارات والأقسام المعنية بالرعاية الصحية الأولية والثانوية والصحة العامة بالتنسيق والتعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة، داعية إلى تضافر الجهود والتعاون المشترك بين كافة أفراد للمجتمع البحريني للحفاظ على صحة وسلامة البيئة.



الجدير بالذكر أن الهدف من فعالية يوم البيئة العالمي يتمثل في زيادة وعي الجمهور بمخاطر استخدام البلاستيك على صحة الأفراد وصحة البيئة، وتشجيع المجتمع للتقليل من استخدام البلاستيك، وتعريف الجمهور على بدائل البلاستيك للأدوات المستخدمة بشكل يومي، وتشجيعهم على التعاون مع شركات إعادة التدوير للاستفادة من البلاستيك المستخدم. وكذلك تطبيق استراتيجية التعلم عن طريق اللعب والمرح لتعديل سلوك الأطفال وتوجيهها نحو المحافظة على البيئة من خلال تقليل استخدام البلاستيك وإعادة استخدامها وتدويرها وزرع قيمة محبة البيئة من خلال الاهتمام بالزراعة.



وفي ختام الفعالية والمعرض المصاحب، قامت نائب راعي الحفل بتكريم الجهات المشاركة والمتمثلة في شركة جبيك، لولو هايبر ماركت، إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، مصانع التاج لإعادة تدوير المعادن والبلاستيك، آي تدوير، كلين أب، جمعية أصدقاء البيئة، المجلس الأعلى للبيئة، بوك وورم لقراءة قصص الأطفال، وطفول أحمد لقراءة قصص الأطفال.





ن.ع/م.ح.



بنا 1747 جمت 29/06/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/06/29 - 13 : 09 PM