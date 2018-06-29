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سفير مملكة البحرين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية يشارك في رحلة للرئيس الألماني والسفراء المعتمدين في برلين إلى ولاية بريمن
2018/06/29 - 58 : 07 PM
برلين في 29 يونيو / بنا / شارك سعادة السيد عبدالله عبداللطيف عبدالله سفير مملكة البحرين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، في رحلة جمعته بفخامة الرئيس الدكتور فرانك شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وأصحاب السعادة السفراء المعتمدين في برلين، إلى ولاية بريمن.



وخلال الرحلة، أطلع فخامة الرئيس الدكتور فرانك شتاينماير أصحاب السعادة السفراء على ولاية بريمن وما تتمتع به من فرص يمكن استثمارها في مختلف المجالات التجارية والتعليمية والثقافية، وما تمتلكه الولاية من إمكانيات متوفرة من شأنها الدفع بأوجه التعاون والتنسيق بينها وبين كافة دول العالم بما يخدم المصالح المشتركة.

كما قام فخامة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بجولة استطلاعية مع أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى مركز الفضاء ومركز المدينة القديم ومتحف Climate House Bremerhaven.

ن.ع/م.ح.

بنا 1649 جمت 29/06/2018


عدد القراءات : 31         اخر تحديث : 2018/06/29 - 08 : 08 PM
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