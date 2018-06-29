سفير مملكة البحرين لدى الجزائر يشيد بالعلاقات الوطيدة بين البلدين خلال استقبال وزير الداخلية الجزائري له الجزائر في 29 يونيو/ بنا / استقبل معالي السيد نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، سعادة السيد فؤاد صادق البحارنة، سفير مملكة البحرين في الجزائر.



وخلال اللقاء أشاد سعادة السفير بالعلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مختلف المجالات، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية التواصل والتنسيق المستمر للدفع بها نحو آفاق أوسع من التعاون المشترك.



من جانبه أعرب معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بعمق العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وما تشهده من تقدم ونماء على كافة الأصعدة، متطلعاً إلى مزيد من التعاون لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



ح ب/م.ح.



بنا 1548 جمت 29/06/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/06/29 - 14 : 09 PM