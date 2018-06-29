العبسي يشيد بتفاعل رئيس مجلس النواب بإنجاز المملكة في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص المنامة في 29 يونيو/ بنا / أشاد أسامة بن عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالتفاعل رفيع المستوى من قبل معالي السيد أحمد بن ابراهيم المُلا رئيس مجلس النواب مع منجز ارتقاء مملكة البحرين الى الفئة الاولى في تقرير الخارجية الامريكية الخاص بتصنيف الدول في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وثنائه على جهود الهيئة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومشاريعهما التي بموجبها أصبحت البحرين جديرة بالفئة المتقدمة في التصنيف العالمي لمكافحة هذه الجريمة.







وقال العبسي ان المشاريع التي أنجزتها الهيئة واللجنة الوطنية كان لتحقيقها شركاء يأتي في مقدمتهم السلطة التشريعية التي طالما منحت تلك المشاريع اولوية في المناقشة والاعتماد وهذا ما جسد اهم أشكال صور التعاون بين السلطات في مملكة البحرين لذا فان منجز تصنيف البحرين المتقدم يأتي كنتاج جهود وطنية لجهات آمنت جميعها بمبادئ الإصلاح الشامل الذي يقوده صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى.



وأكد ان السلطة التشريعية بتفاعلها الإيجابي مع كل مشاريع ترسيخ البنية القانونية للدولة سيكون الارضيّة الصلبة لانطلاق المؤسسات نحو بلوغ أهدافها المرسومة لها من قبل قيادة جلالة الملك المفدى سعيا لتحقيق التنمية الشاملة لمملكتنا الغالية البحرين.





ح ب/م.ح.



بنا 1527 جمت 29/06/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/06/29 - 32 : 06 PM