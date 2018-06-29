منظمة التعاون الإسلامي تشيد بما تقوم به السعودية لتسهيل الحج والوصول للأماكن المقدسة لجميع المسلمين دون تمييز جدة في 29 يونيو / بنا / أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين إن ما تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية لتسهيل الحج والوصول للأماكن المقدسة لجميع المسلمين دون تمييز هو مبدأ ثابت سارت عليه المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها، مشيداً بما تجده المشاعر المقدسة وقاصدوها من الحجاج والمعتمرين والزوار ــ الذين يفدون من جميع الأقطار والمذاهب والطوائف الإسلامية ــ من اهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد السعودي والأجهزة الحكومية السعودية كافة.







وأشادت الأمانة العامة للمنظمة بالبيان الصادر عن وزارة الحج والعمرة السعودية المتضمن إنهاء الترتيبات المتبعة كافة لقدوم حوالي ثمانية عشر ألف حاج من الجنسية السورية يرافقهم 850 عضواً من أعضاء الجهاز الطبي والإداري في مكتب شؤون حجاج سوريا، واستكمال جميع الترتيبات لخدمات واحتياجات الحجاج السوريين في "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة" ولكامل العدد الذي سيقدم في موسم حج هذا العام 1439هـ، وأكدت الأمانة العامة أن هذا الجهد السعودي غير مستغرب تجاه الحجاج السوريين وغيرهم.



كما أشاد العثيمين باستكمال وزارة الحج والعمرة السعودية ترتيبات أداء مواطني أكثر من ثمانين دولة لفريضة الحج بالاتفاق مع الجهات المعنية بشؤون الحج في تلك الدول لتنظيم قدوم ما يقارب مليوني حاج لموسم هذا العام 1439هــ، داعيا الله العزيز القدير أن يوفق الحجاج وأن يعينهم وأن يتقبل منهم حجهم.





م.ح.



بنا 1447 جمت 29/06/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/06/29 - 53 : 05 PM