مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة: الصواريخ الباليستية المستخدمة من قبل الحوثيين في اليمن تم نقلها من إيران لندن في 29 يونيو / بنا / أكدت سفيرة المملكة المتحدة الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة كارين بيرس خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي ملاحظة المملكة المتحدة تقييم الأمين العام للأمم المتحددة بأن تكنولوجيا الصواريخ الباليستية المستخدمة من قبل الحوثيين في اليمن قد تم نقلها من إيران.







وشددت بيرس من خلال بيان للخارجية البريطانية على إن انتشار تكنولوجيا الصواريخ يزعزع الاستقرار في المنطقة ويجب وقفه لصالح الاستقرار الايراني والإقليمي ولمصلحة السلام والأمن الدولي.



وأوضحت أن النهج الذي تنتهجه إيران في المنطقة هو في كثير من الأحيان مزعزع للاستقرار وفي كثير من الأحيان يشكل تهديداً لجيرانها وتهديداً للآخرين بما في ذلك أوروبا.





م.ح.



بنا 1438 جمت 29/06/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/06/29 - 43 : 05 PM