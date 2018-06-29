الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يعبر عن فخره واعتزازه بإشادة ملك البلاد المفدى بجهود هيئة تنظيم سوق العمل المنامة في 29 يونيو / بنا / عبر اسامة بن عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص عن فخره واعتزازه بالتشريف السامي وإشادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بجهود هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص حيث ساهمت المبادرات والبرامج التي نفذتها في بلوغ مملكة البحرين الفئة الاولى في تقرير الخارجية الامريكية الخاص بتصنيف الدول في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص.





وأكد العبسي ان كافة المشاريع التي أنجزتها الهيئة واللجنة الوطنية وذكرتها الخارجية الامريكية في تقريرها كبناء صلب تستحق البحرين عليها ان تكون ضمن الفئة الاولى، قد تأسست على قاعدة متينة هي رؤية جلالة الملك الإصلاحية لمستقبل البحرين، حيث هيأ المشروع الاصلاحي لجلالته الارضيّة الصلبة التي تنفذ عليها مؤسسات الدولة برامجها ومشاريعها بما يتفق ومبدأ دولة القانون والسعي الحثيث والمخلص كل حسب دوره وموقعه في التنمية الشاملة، التي تجعل من مملكة البحرين دولة الرفاه والحضارة.



وأضاف العبسي .. إننا إذ ننعم في اداء واجباتنا الرسمية بدعم ورعاية ساميتين من لدن جلالته، فإننا نستشعر المسئولية التي كُلفنا بها، ونغتنم هذه المناسبة لنجدد العهود في مواصلة العمل وبذل الجهود التي تترجم التوجهات الملكية الإصلاحية على مختلف الاصعدة وتحقق رؤية جلالته لمملكة اساسها الامن والعدل والاستقرار لكل من عاش على ترابها الغالي تحت رعاية جلالة الملك المفدى.







م.ف.ق/م.ح.



بنا 1320 جمت 29/06/2018





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