وزير العمل يهنئ سمو ولي العهد بإنجاز المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص المنامة في 29 يونيو/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققته مملكة البحرين بتصنيفها ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الامريكية المتعلقة بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص .. هذا نصها :

يسعدني أن أرفع الى سموكم الكريم أخلص التهاني بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققته مملكة البحرين بتصنيفها ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلقة بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص .



إن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا فكركم النير ومبادراتكم الرائدة ولولا متابعة وتوجيهات سموكم ، رعاكم الله ، السديدة والتي كانت نبراسا مضيئا تهتدي به اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الخارجية ، حيث استطاعت هذه المؤسسات إعطاء صورة مشرفة لتطبيق أفضل الممارسات لصيانة حقوق الانسان بشكل عام وحقوق العمالة الوافدة على وجه الخصوص . كما كان للمشروعات الرائدة والإجراءات التنفيذية والتنظيمية التي اتخذتها هيئة تنظيم سوق العمل والإجراءات القانونية الحمائية التي قامت بها مختلف الجهات والوزارات الحكومية بدور فاعل في الحد من قضايا الاتجار بالبشر في مملكة البحرين التي وفرت في الوقت نفسه خدمات متكاملة لضحايا الاتجار بالبشر مكنتها لتتبوأ مكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي .



إن توالي الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين على صعيد تعزيز حقوق الانسان ، وفي مقدمتها تأمين حقوق العمال وتوفير بيئة سليمة ، وفقا لمعايير العمل الدولية ، ستكون حافزا نحو المزيد من تطوير الخدمات والممارسات والتشريعات الوطنية بما يخدم العنصر البشري الذي هو الضمان الأمثل لاستدامة التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة .



حفظكم الله ذخرا وسندا لمملكة البحرين ومواطنيها المخلصين ، وسدد على دروب الخير خطاكم .

وتفضلوا سموكم بقبول وافر الاحترام والتقدير والامتنان ،،،



جميل بن محمد علي حميدان

وزير العمل والتنمية الاجتماعية









ح ب/س.ي



بنا 1021 جمت 29/06/2018





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