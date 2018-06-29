وزير الكهرباء يستقبل السفير الامريكي ويشيد بعلاقات البلدين المنامة في 29 يونيو/ بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه سعادة السيد جستين هيكس سبيريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى مملكة البحرين.



واشاد الوزير بما يربط البلدين الصديقين من علاقات وطيدة متميزة يعززها التعاون المشترك في شتى المجالات وبالأخص مجالات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، مستعرضا مع السفير ابرز المشاريع التي يتم تنفيذها في هيئة الكهرباء والماء ووحدة الطاقة المستدامة وفرص الاستثمار المتاحة للشركات الأمريكية .



وأعرب السفير الأمريكي عن جزيل شكره وتقديره للوزير ميرزا على حسن الاستقبال والترحيب والحفاوة مؤكداً استعداده لتعزيز التعاون القائم بما يخدم كافة المصالح والتطلعات.





ح ب/س.ي



بنا 1010 جمت 29/06/2018





عدد القراءات : 83 اخر تحديث : 2018/06/29 - 18 : 01 PM