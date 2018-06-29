الدوسري يبحث مع مسؤولة بمنظمة العمل الدولية تعزيز برامج إدماج المواطنين بالقطاع الخاص المنامة في 29 يونيو/ بنا / أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيد صباح سالم الدوسري، أهمية تعزيز التعان الفني بين مملكة البحرين ومنظمة العمل الدولية، وفي مقدمة ذلك دعم برامج وخطط توظيف الباحثين عن عمل من المواطنين وتأهيلهم، ودور القطاع الخاص في خلق المزيد من فرص العمل لاستقطاب الكفاءات منهم وإدماجهم في الوظائف النوعية بمختلف القطاعات الإنتاجية.



جاء ذلك خلال لقاء الدوسري بالمستشارة الإقليمية لأنشطة أصحاب العمل بمنظمة العمل الدولية، السيدة لما عويجان، في مكتبه، حيث بحث معها، وضع آلية لتفعيل التعاون حول رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وتعزيز التعاون الثلاثي بين أطراف الإنتاج الثلاثة وسياسة بحرنة الوظائف في سوق العمل.



وأطلع الدوسري السيدة عويجان، على برامج توظيف المواطنين والحوافز والمزايا التي تقدمها حكومة مملكة البحرين، سواء للباحثين عن عمل أو أصحاب العمل، لاستقطاب القوى العاملة الوطنية لسوق العمل وما لها من أثر إيجابي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مملكة البحرين، مشيداً بما تقدمه منظمة العمل الدولية من دعم فني وخبرات للدول الأعضاء بالمنظمة.



وأشادت عويجان بتطور ونمو سوق العمل في مملكة البحرين، منوهة في الوقت ذاته بسياسة التوظيف والمميزات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص للقيام بدوره التنموي على أكمل وجه.





ح ب/س.ي



بنا 0957 جمت 29/06/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/06/29 - 02 : 01 PM