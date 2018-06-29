وزير العمل يستقبل النائب النجار ويؤكد أهمية تعزيز الجهود الوطنية لإدماج ذوي العزيمة مجتمعياً وتنموياً المنامة في 29 يونيو/ بنا /التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان في مكتبه بسعادة عضو مجلس النواب عبد الحميد النجار.

وأشاد حميدان، بجهود النائب النجار في متابعة الخدمات التنموية التي تقدمها المنظمات الأهلية بالتنسيق مع السلطة التنفيذية، سعياً لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتوثيق الروابط بينهم وتخطي العقبات التي تحول دون ذلك، مؤكداً أن الأشخاص ذوي الإعاقة يحظون برعاية واهتمام على المستوى الحكومي والأهلي والخاص باعتبارهم شركاء رئيسيين في مسيرة التنمية والعمل الوطني.



وثمن النائب النجار الدور الذي تقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تلبية احتياجات ذوي الإعاقة من خلال تقديم الخدمات التنموية والرعائية والتأهيلية والتدريبية، فضلاً عن دعم هذه الفئة مادياً ولوجستياً من خلال ما تقدمه الوزارة لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بذوي الإعاقة، وكذلك برامج التأهيل الأكاديمي الذي يقدم المنح المالية سنوياً للميزانية التشغيلية لمؤسسات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة أكاديمياً ومهنياً واجتماعياً.





ح ب/س.ي



بنا 0944 جمت 29/06/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/06/29 - 50 : 12 PM