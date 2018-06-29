اجتماع للجنة الحقوق المدنية والسياسية في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المنامة في 29 يونيو/ بنا / عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها الثالث عشر بمقر المؤسسة برئاسة الدكتور بدر محمد عادل وعضوية الأستاذة دينا عبدالرحمن اللظى والسيد أحمد مهدي الحداد .



وتم خلال الاجتماع مناقشة مجمل القرارات والتوصيات السابقة للجنه وما اتخذ فيها من إجراء.



وناقشت اللجنة الطلب المحال من مجلس النواب بشأن الحصول على رأي المؤسسة فيما يتعلق بتعديل المادة (2) من القانون رقم (58) لسنه 2006 والخاص بحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والتي انتهت بالاتفاق مع الرأي الوارد في المذكرة المحالة من مجلس النواب.



وأقرت خلال الاجتماع الاستمارة الخاصة برصد الانتخابات النيابية والبلدية المقرر عقدها نهاية 2018.





ح ب/س.ي



بنا 0941 جمت 29/06/2018





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