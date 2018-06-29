استئناف حركة الموانئ البحرية الكويتية بعد تحسن حالة الطقس الكويت في 29 يونيو/بنا/ أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم الجمعة استئناف حركة الملاحة البحرية في موانئ البلاد بعد تحسن مستوى الرؤية وحالة الطقس في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بيانا عن مؤسسة الموانىء إن حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة الشويخ والشعيبة والدوحة استؤنفت بناء على الإفادات

الميدانية من مديري العمليات البحرية بتحسن حالة الطقس والرؤية الأفقية.



وكانت المؤسسة أعلنت يوم امس الخميس توقف حركة الملاحة البحرية في الموانئ الكويتية الثلاثة مؤقتا بسبب سوء الأحوال الجوية من غبار وسرعة رياح تعرضت لها البلاد

اضافة إلى انخفاض الرؤية الأفقية.



س.ي



بنا 0932 جمت 29/06/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/06/29 - 44 : 12 PM