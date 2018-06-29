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العراق ينفذ حكم الاعدام بحق 12 شخصا ادينوا بالارهاب
2018/06/29 - 58 : 09 AM
بغداد في 29 يونيو/بنا/ قالت وكالة الانباء العراقية انه تم تنفيذ حكم الاعدام ب ١٢ ارهابيا مدانا من الذين اكتسبت احكامهم الدرجة القطعية بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي.

ونقلت الوكالة عن بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ان تنفيذ احكام الاعدام تمت امس الخميس.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد وجه امس بإنزال القصاص بالارهابيين المحكومين بالاعدام فورا ردا على خطف وقتل ثمانية من قوات الأمن.



س.ي

بنا 0653 جمت 29/06/2018


عدد القراءات : 18         اخر تحديث : 2018/06/29 - 58 : 09 AM
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