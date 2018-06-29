الاوروبيون يتوصلون الى اتفاق حول استقبال المهاجرين بعد خلافات مع ايطاليا بروكسل في 29 يونيو/بنا/ توصل قادة الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الى اتفاق حول الهجرة فجر اليوم الجمعة خلال قمة في بروكسل التي شهدت توترا وخلافا مع ايطاليا التي طالبت شركائها بالتزامات محددة حول استقبال المهاجرين.



وكتب رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك على حسابه في تويتر ان " قادة دول الاتحاد الاوروبي ال28 اتفقوا على خلاصات القمة بما في ذلك الهجرة" وذلك في أعقاب محادثات ماراثونية .



ولم يتم تحديد تفاصيل الاتفاق على الفور الا ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اكد أمام صحافيين بان التعاون الاوروبي هو المنتصر وقال "لقد اتخذنا قرارا حول التكافل المنتظر منا ازاء دول الدخول الاول".







س.ي



بنا 0630 جمت 29/06/2018





عدد القراءات : 79 اخر تحديث : 2018/06/29 - 35 : 09 AM