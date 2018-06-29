جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يهنئون رئيس الصومال بذكرى العيد الوطني المنامة في 29 يونيو/ بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفدرالية الشقيقة وذلك بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده .

وأعرب جلالته ايده الله في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.



وبعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفدرالية الشقيقة، بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده.



وعبّر سموه في برقيته عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الصومالي الشقيق المزيد من التطور والنماء.



كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة مماثلة إلى معالي السيد حسن علي خيري رئيس الوزراء الصومالي مهنئا سموه فيها بهذه المناسبة الوطنية.



وبعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة الى فخامة الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفدرالية الشقيقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده، ضمنها سموه خالص تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.









ع.ر/س.ي



بنا 0546 جمت 29/06/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/06/29 - 35 : 09 AM