مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 29 يونيو/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الجمعة بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية..

وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية :



جلالة الملك: نعتز بتحقيق البحرين الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية



في اتصالٍ هاتفي بين الملك والرئيس السيسي: جلالته يشيد بالمواقف المشرِّفة لمصر تجاه البحرين



رئيس الوزراء يترأس اجتماع عمل لمتابعة الأوضاع الاقتصادية



في إنجازٍ نوعيٍّ غير مسبوق.. الخارجية الأمريكية: البحرين ضمن دول الفئة الأولى في مكافحة الاتجار بالأشخاص



وزير الداخلية في ختام مؤتمر الوقاية من المخدرات: من يخالف قانون المكافحة فسيحاسب بأشد عقوبة



مجلس النواب تسلم من الحكومة مشروع التعديل الدستوري الخاص بتوجيه أعضاء المجلس أسئلة برلمانية مكتوبة للوزراء



مؤتمر يستعرض الحقائق التاريخية لحكم ال خليفة على شبه جزيرة قطر غدا





س.ي



بنا 0545 جمت 29/06/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/06/29 - 32 : 09 AM