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الطقس في مملكة البحرين : غبار خفيف في البداية ولكنه حار خلال النهار
2018/06/29 - 31 : 09 AM
المنامة في 29 يونيو/ بنا / أفادت ادارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس في مملكة البحرين اليوم الجمعة سيكون بمشيئة الله تعالى غبار خفيف في البداية ولكنه حار خلال النهار ورطب خلال الليل.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة احيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة اقدام.

درجة الحرارة العظمى: 42 م، الصغرى: 32 م.

الرطوبة النسبية العظمى:80 %، الصغرى: 25%.

م خ

بنا 0346 جمت 29/06/2018


عدد القراءات : 42         اخر تحديث : 2018/06/29 - 31 : 09 AM
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