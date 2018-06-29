الطقس في مملكة البحرين : غبار خفيف في البداية ولكنه حار خلال النهار المنامة في 29 يونيو/ بنا / أفادت ادارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس في مملكة البحرين اليوم الجمعة سيكون بمشيئة الله تعالى غبار خفيف في البداية ولكنه حار خلال النهار ورطب خلال الليل.



الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة احيانا خلال النهار.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة اقدام.



درجة الحرارة العظمى: 42 م، الصغرى: 32 م.



الرطوبة النسبية العظمى:80 %، الصغرى: 25%.



م خ



بنا 0346 جمت 29/06/2018





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